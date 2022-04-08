Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

08.04.2022 11:49

- Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri tarafından evlerden toplanan onlarca cansız beden defnedilmeyi bekliyor.

- Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

BUCHA - Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri tarafından evlerden toplanan onlarca cansız beden defnedilmeyi bekliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Bucha kenti sokakları sivillerin cansız bedenleri ile doldu taştı.

Bucha sokaklarındaki onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor. Bucha'da evlerden toplanan onlarca sivilin cansız bedeni toplanarak kimlik tespiti ve kayıt için bir mezarlığa getirildi. Burada cansız bedenlerin üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimlik tespiti yapılan cansız bedenlerin kayıt altına alındığını açıkladı. Cansız bedenleri defneden ekipler, her gün sayısı artan onlarca cansız bedeni defnetmek ve kayıt altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca cansız bedenleri inceleyerek ölüm şeklini ve zamanını belirlemeye çalışıyor.

Bucha'daki Kurtarma Hizmetleri Başkanı Kaplichniy Serhiy, sokaklardaki sivillerin cansız bedenlerine ilişkin açıklamasında, "Ellerini bağladılar ve başlarına sıkarak öldürdüler. Ölen bir aile vardı yakılmışlardı. Ölenleri şehirden topluyoruz. Çok fazla böyle ceset var 300 civarında. Toplayıp polislere gönderiyoruz tutanak tutmaları için, sonra da morga gönderiliyorlar ölüm sebeplerinin anlaşılması için. Sadece Bucha değil 14 yerleşim yeri var bu halde. Bucha ve Vorzel'de ceset toplamaya devam ediyoruz. Önce bomba imha uzmanı cesede yaklaşıyor daha sonra biz. Polis bakıyor sonra morga gönderiliyor. Çok fazla ceset var şu an 70 cesedi morg artık alamıyor. Vishgorod ve Belaya Tserkov şehirlerindeki morglara gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor
Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

YORUMLAR
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Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor - Son Dakika


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