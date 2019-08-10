Son Dakika Haberleri: Buçin Terzioğlu ile Engin Altan Düzyatan aynı dizide
Son Dakika Magazin Haber

Buçin Terzioğlu ile Engin Altan Düzyatan aynı dizide

5 dakika önce

Dizinin çekimleri eylül ayında başlayacak.

Buçin Terzioğlu ile Engin Altan Düzyatan aynı dizide, System.String[]
Dizinin çekimleri eylül ayında başlayacak. 70'li yıllarda geçen dizi Orhan Atmaca adlı bir savcı ile hırslı bir gazeteci olan Leyla Devrim'in öyküsünü ekrana taşıyacak.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Didem Soydan'dan İmamoğlu'na tepki: Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi
Nil Karaibrahimgil oğlunu sahneye davet edince gözyaşlarını tutamadı! Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 08:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buçin Terzioğlu ile Engin Altan Düzyatan aynı dizide
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]