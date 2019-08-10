Buçin Terzioğlu ile Engin Altan Düzyatan aynı dizide
5 dakika önce
Dizinin çekimleri eylül ayında başlayacak.
Dizinin çekimleri eylül ayında başlayacak. 70'li yıllarda geçen dizi Orhan Atmaca adlı bir savcı ile hırslı bir gazeteci olan Leyla Devrim'in öyküsünü ekrana taşıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:43
Didem Soydan'dan İmamoğlu'na tepki: Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi Nil Karaibrahimgil oğlunu sahneye davet edince gözyaşlarını tutamadı! Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi!