Buçin Terzioğlu ile Engin Altan Düzyatan aynı dizide

Dizinin çekimleri eylül ayında başlayacak.

Dizinin çekimleri eylül ayında başlayacak. 70'li yıllarda geçen dizi Orhan Atmaca adlı bir savcı ile hırslı bir gazeteci olan Leyla Devrim'in öyküsünü ekrana taşıyacak.

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