Buckingham'dan ırkçılık suçlamalarına yanıt: Araştırılacak - Son Dakika

Buckingham'dan ırkçılık suçlamalarına yanıt: Araştırılacak

10.03.2021 03:35
Buckingham'dan ırkçılık suçlamalarına yanıt: Araştırılacak, System.String[]

Buckhingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'nin Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarına yanıt geldi.

Buckhingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'nin Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarına yanıt geldi. Saray, suçlamaların "çok ciddiye" alındığı ve araştırılacağını açıkladı.Prens Harry ve eşi Meghan Markle'nin ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği iki saatlik röportajda Kraliyet'e yönelttiği suçlamalara Buckingham Sarayı'ndan ilk yanıt yazılı bir açıklamayla geldi. "Tüm aile son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrendiği için üzgün" denilen açıklamada, dile getirilen konuların endişe verici olduğu vurgulandı.

"Bazı hatırlananlar kısmen farklı olsa da özellikle ırkçılıkla ilgili iddiaların çok ciddiye alındığı ve bunun aile içinde özel olarak araştırılacağı" belirtilen açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklamadan önce İngiliz kamu televizyonu BBC, Buckhingham Sarayı'nda kriz toplantısı yapıldığını duyurmuştu.

Çiftin Kraliyet'e yönelik suçlamaları

Meghan Markle CBS kanalında Winfrey'e verdiği ve milyonlarca kişinin izlediği röportajda, Kraliyet Ailesi'nden ırkçı ithamlar karşısında destek görmek yerine, bizzat aile bireylerinin ırkçı tavırlarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatmıştı. Markle, oğlu Archie'ye hamile olduğu sırada, "doğduğunda teninin ne kadar koyu olabileceğine dair endişeler vardı" demiş ve bu nedenle kendisine oğlunun Prens olamayacağının söylendiğini de iddia etmişti.

Koyu tenli bir bebeğin Saray için bir sorun olacağının farkında olduğunu ifade eden Meghan, hamileliği sırasında intihar etmeyi bile düşündüğünü, bu konuda yardım almak istediğini, ancak yardım almasını Saray'ın engellediğini söylemişti.

Çiftin ortaya attığı iddialar, İngiltere ve Birleşik Krallık'a bağlı alan ülkelerde monarşinin tartışmaya açılmasına neden oldu. Suçlamalar siyaseti de harakete geçirirken ülkedeki İşçi Partisi mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Thomos Markle: Kraliyet'e saygı duyuyorum

Meghan Markle'nin babası Thomas Markle da yaptığı açıklamada, ırkçılık suçlamalarına karşı Kraliyet'i savunarak "Kraliyet'e büyük bir saygı duyuyorum ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ırkçı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kızıyla iyi bir ilişkisi olmayan Markle, "Sadece birisinin sorduğu saçma bir soru olabilir" şeklinde konuştu.

Prens Harry ve ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle geçen yılın Ocak ayında Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıklarını, bundan böyle yaşamlarını İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini açıklamıştı. Daha sonra Kraliyet Ailesi'nden tamamen ayrılma ve İngiltere'ye dönmeme kararı alan çift, geçen yaz ABD'nin Los Angeles kentine yerleşmişti.

Reuters,dpa/HS,JD

(c)

Buckingham'dan ırkçılık suçlamalarına yanıt: Araştırılacak

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Buckingham'dan ırkçılık suçlamalarına yanıt: Araştırılacak - Son Dakika


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