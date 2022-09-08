İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Hayatını Kaybetti

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu İskoçya Balmoral Kalesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, 70 yıl tahtta kalan 2. Elizabeth'in vefatını, "Kraliçe Balmoral'da bugün öğleden sonra huzur içinde vefat etti. Kral ve Kraliçe bugün akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek" sözleriyle duyurdu.

2. Elizabeth'in Covid-19 testi 20 Şubat'ta pozitif çıkmıştı. Geçen sonbahardan beri hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

BAŞBAKAN'A "LONDRA KÖPRÜSÜ DÜŞTÜ" PAROLASIYLA HABERİ VERİLDİ

Bir saray memuru, Başbakan Liz Truss telefonla arayarak, "Londra Köprüsü düştü" parolasıyla haberi verdi. Başbakan Truss, Kraliçe'nin ölmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Kraliçe Elizabeth'in yerine geçecek olan Kral Charles, İngiltere saati ile 18: 00'de televizyondan ulusa sesleniş konuşmasını yapacak ve Londra'daki St. Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.

Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı ise şöyle:

Birinci gün: Charles saat 10: 00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15: 30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşecek.

İkinci gün: Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek.

Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından Kral, İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan Kraliçe'nin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

Beşinci gün: Naaş, saraydan Westminster'daki parlamento binasına getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'de bir tören düzenlenecek.

Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve Kraliçe'nin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

Yedinci gün: Kral Charles, Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler Parlamentosu'ndaki törene katılacak.

Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12: 00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.

KRALİÇE 2. ELİZABETH 70 YILDIR TAHTTAYDI

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti. Kraliçe Elizabeth, 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, tarihte en uzun hüküm süren kraliçe ve en uzun hüküm süren ikinci hükümdar oldu.