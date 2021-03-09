Buckingham Sarayı: "Kraliyet ailesi ırk sorununu ele alacak" - Son Dakika

Buckingham Sarayı: "Kraliyet ailesi ırk sorununu ele alacak"

09.03.2021 21:47
Buckingham Sarayı:

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajında yer alan "ırk sorunu" konusunu en kısa sürede ele alacağını açıkladı.

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajında yer alan "ırk sorunu" konusunu en kısa sürede ele alacağını açıkladı.

İngiliz Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın görevlerindeki ve saray yaşamlarındaki olumsuz deneyimlerini anlattığı röportajın ardından Buckingham Sarayı çiftin "ırk sorunları" açıklamalarının kraliyet ailesi tarafından özel olarak ele alınacağını duyurdu. Buckingham Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrenmek tüm aileyi üzdü. Öne sürülen sorunlar, özellikle ırkla ilgili konular endişe vericidir. Bazı anılar değişiklik gösterse de, bunlar çok ciddiye alınır ve aile tarafından özel olarak ele alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman çok sevilen aile üyeleri olacak" denildi.

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda şok edici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens ünvanı alamadığını ve sarayda ırk sorunları yaşandığını ifade etmişti. Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk karma ırklı üyesi olan Markle, kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından oğulları Archie'nin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğinden endişe duyduklarını söylediğini açıklamıştı. Markle ayrıca, sarayda kısıtlandığını, sessiz kalmasının istendiğini ve yaşamını sonlandırmak istediğini itiraf etmişti. Prens Harry ise, görevlerini bıraktıktan sonra saray tarafından koruma ve maddi yardımların kesildiğini açıklamıştı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Buckingham Sarayı: Kraliyet ailesi ırk sorununu ele alacak

Buckingham Sarayı, Meghan Markle, Prens Harry, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buckingham Sarayı: 'Kraliyet ailesi ırk sorununu ele alacak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı         
00:58
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin         
23:33
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buckingham Sarayı: "Kraliyet ailesi ırk sorununu ele alacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei