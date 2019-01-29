Buckingham Sarayı'nın Yeni Komşuları Ant Yapı'nın Projesine Taşınıyor

Uluslararası alanda en çok iş yapan 86 müteahhitten biri olan Ant Yapı, İngiltere'deki ilk projesi olan Belgravia Gate'i kontrata uygun olarak tamamladı ve teslimata başladı. Londra'nın en değerli lokasyonunda, "super prime" kategorisinde yer alan Belgravia Gate, şehrin önemli noktalarından olan Buckingham Sarayı ve Hyde Park'ın çok yakınında konumlanıyor. İngiltere'nin soylu ailelerinden Grosvenorlar'a ait 19. yüzyıldan kalma malikâne, yüksek profilli rezidansa dönüştürülürken dış cephesi orijinal hâliyle bırakılarak restore edildi. İngiltere'nin yüksek inşaat standartları ve koruma politikaları gözetilerek yıkılan bölümlere ise dinlenme ve spor tesisleriyle otopark alanlarına sahip modern bir yaşam alanı kuruldu.

Türkçede "Hilal" anlamına gelen Grosvenor Crescent caddesinde bulunan Belgravia Gate,40 milyon pound kontrat bedelli ve 10 bin metrekare büyüklüğünde. Seçkin projenin iç dizaynında Türkiye'den özel olarak götürülen 9 milyon pound değerinde yüksek kaliteli mermer ve ahşap ürünler kullanıldı.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, "Yüzyıllardır Türklerin Avrupa'daki simgesi hâline gelmiş 'hilal' sembolünün projemizle bağını hoş bir tesadüf olarak nitelendiriyoruz. Yabancı bir firmanın dahil olmasının çok zor olduğu İngiltere pazarına kısa bir süre adım atılmasına rağmen Belgravia Gate dahil beş projenin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz.

Bu kadar kısa sürede önemli projelerin alınması, Ant Yapı'nın artık İngiltere pazarında kabul gördüğü anlamına geliyor. Diğer yandan global alanda, Rusya'da 25 şantiyemiz devam ederken, Amerika'da Florida-Miami ile New York'ta kurduğumuz şirketler ve ofislerimizle proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz."

Ant Yapı İngiltere'de bugüne kadar Belgravia Gate'in yanı sıra 13 Eaton Place ve 20-22 Eaton Place projelerini başarıyla tamamladı. İnşaları devam eden Apex House ve Harcourt House projeleri ile birlikte beş farklı projeye imza attı. Devam eden bu iki projenin kontrat bedelleri ise 200 milyon dolar.