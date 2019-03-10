Son Dakika Haberleri: Bucks 50. Galibiyetini Aldı

Bucks 50. Galibiyetini Aldı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'i 131-114 yendi.

Bucks 50. Galibiyetini Aldı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'i 131-114 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 131-114 kazandı.

Bu sezon 66. maçına çıkan Bucks, 50 galibiyet elde eden ilk takım oldu. Bucks, 1973-74 sezonundan bu yana ilk kez ligin 50 galibiyete ilk ulaşan takımı olmayı başardı.

Ev sahibi ekibi galibiyete, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo ve 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Ersan İlyasova da 7 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Hornets'te Kemba Walker 25, Frank Kaminsky 16 ve Miles Bridges 15 sayı kaydetti.

Sonuçlar

New York Knicks- Sacramento Kings: 94-102

Atlanta Hawks- Brooklyn Nets: 112-114

Minnesota Timberwolves- Washington Wizards: 135-130 (uzatmada)

Los Angeles Lakers- Boston Celtics: 107-120

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 131-114

Portland Trail Blazers- Phoenix Suns: 127-120

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:34 Kaynak: AA

Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, Spor
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