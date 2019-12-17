Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti - Son Dakika Spor

Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'e 120-116 yenilen Milwaukee Bucks'ın 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'e 120-116 yenilen Milwaukee Bucks'ın 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Sakatlığı nedeniyle Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Milwaukee Bucks'ı 120-116 mağlup etti.

Misafir ekip Mavericks'i galibiyete, 26 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Kristaps Porzingis ve 26 sayı, 5 ribauntla oynayan Seth Curry taşıdı.

Galibiyet serisini yitiren Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 48 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise kenardan gelerek 11 sayı, 6 ribaunt üretti.

Cedi'den Raptors potasına 12 sayı

Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Toronto Raptors'a 133-113 yenildikleri mücadelede 12 sayı kaydetti.

Raptors'ta Pascal Siakam 33 sayı, Norman Powell 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Kyle Lowry 20 sayı, 11 asistle oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Washington Wizards: 119-133

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 133-113

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-120

Houston Rockets- San Antonio Spurs: 109-107

Memphis Grizzlies- Miami Heat: 118-111

Oklahoma City Thunder- Chicago Bulls: 109-106

Phoenix Suns- Portland Trail Blazers: 110-111

Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal depremi! F.Bahçe ilk adayı belirledi
Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:55 Tottenham'dan Zeki Çelik bombası! - Son Dakika Spor
16:45 Lider Sivasspor kupa maçına hazır - Son Dakika Spor
16:42 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
16:42 Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Eyüpspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
16:36 Başkan Gürkan, dünya üçüncüsü olan milli sporcuyu tebrik etti - Son Dakika Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Son Dakika Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]