Bucks, NBA Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Miami Heat'i 130-116 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, 23 sayı geriye düştüğü Miami Heat karşılaşmasını 130-116 kazanarak Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitirmeyi garantiledi.
Bucks'ı galibiyete, 33 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Khris Middleton taşıdı. Ersan İlyasova, 6 dakika süre aldığı mücadelede skora katkı yapamadı.
Heat'te Tyler Herro'nun 20 sayı, 5 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
Rockets, LeBron'suz Lakers'ı mağlup etti
Houston Rockets, sağ kasığında ağrısı olan LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers'ı 113-97 yendi.
Russell Westbrook'un yokluğunda 39 sayı, 12 asist, 8 ribauntla oynayan Rockets'ın all-star gardı James Harden, sahanın en skoreri oldu.
Lakers cephesinde Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt, Anthony Davis ise 17 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.
Sonuçlar
Sacramento Kings- New Orleans Pelicans: 140-125
Phoenix Suns- Indiana Pacers: 114-99
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 130-116
Dallas Mavericks- Los Angeles Clippers: 111-126
Denver Nuggets- Portland Trail Blazers: 115-125
Houston Rockets- Los Angeles Lakers: 113-97