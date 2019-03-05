Son Dakika Haberleri: Bucks'tan Bledsoe'ya 70 Milyon Dolarlık Kontrat

Bucks'tan Bledsoe'ya 70 Milyon Dolarlık Kontrat

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Bucks'tan Bledsoe'ya 70 Milyon Dolarlık Kontrat, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Bledsoe ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Bledsoe'nun 4 yıllık sözleşme karşılığında 70 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Los Angeles Clippers ve Phoenix Suns'ta oynadıktan sonra 2017'de Bucks'a transfer olan Bledsoe, NBA kariyerinde şu ana kadar 14 sayı, 4,8 asist, 3,9 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:48 Kaynak: AA

basketbol, Milwaukee Bucks, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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