Son Dakika Haberleri: Buda Heykelini Satmaya Çalışırken Yakalandı

Buda Heykelini Satmaya Çalışırken Yakalandı

1 saat önce

Denizli'de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi.

Buda Heykelini Satmaya Çalışırken Yakalandı, System.String[]
Denizli'de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Honaz ilçesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan operasyonda bir şahsın elinde tarihi eserler olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1 adet 26 santimetre boyunda Buda heykeli ile üzerinde aslan ve avcı figürleri bulunan 117x107 cm ebatlarında mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

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