Buda Heykelini Satmaya Çalışırken Yakalandı
1 saat önce
Denizli'de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi.
Denizli
'de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda
heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Honaz
ilçesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan operasyonda bir şahsın elinde tarihi eserler olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Operasyonda Roma
dönemine ait olduğu belirlenen 1 adet 26 santimetre boyunda Buda heykeli ile üzerinde aslan ve avcı figürleri bulunan 117x107 cm ebatlarında mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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