BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ - Son Dakika
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BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ

27.02.2022 20:32

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, budadığı ağacın dalının çarpması sonucu ağaçta mahsur kalan Y.E. (58), itfaiyenin ağaca dayadığı merdivenle aşağı indi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, budadığı ağacın dalının çarpması sonucu ağaçta mahsur kalan Y.E. (58), itfaiyenin ağaca dayadığı merdivenle aşağı indi. Y.E. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olay öğle saatlerinde, Sapanca Akçay Mahallesi'nde bulunan meyve bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan ağacı budamak için ağacın dalına çıkan Y.E., kestiği dalın kendisine çarpması sonucu fenalaştı. Ağaçta mahsur kalan Y.E.?yi görenler durumu 112 Acile durumu bildirdi. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada bir kişi ağacın dalına çıkarak Y.E.?ye destek oldu. Y.E. itfaiye ekibinin ağaca dayadığı merdivenle aşağı indi. Y.E. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ
BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ
BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ

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İtfaiye, Sapanca, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ - Son Dakika
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