Budadığı dallarla ev ve süs eşyaları yapıyor - Son Dakika

Budadığı dallarla ev ve süs eşyaları yapıyor

Nevşehir'de yaşayan Suat Daşkesen, bağ ve bahçelerdeki ağaçlardan budadığı dallardan el emeği ile sehpa, abajur, avize gibi eşyalar üretiyor.

Nevşehir'de yaşayan Suat Daşkesen, bağ ve bahçelerdeki ağaçlardan budadığı dallardan el emeği ile sehpa, abajur, avize gibi eşyalar üretiyor.

Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti

Dedesinden miras ağaç budama işiyle uğraşan 38 yaşındaki Daşkesen, beldedeki ağaçların kurumuş dallarını budayıp bakımlarını yapıyor.

Ortaya çıkan atık dalları kurduğu atölyesine taşıyan Daşkesen, el emeği ile sehpa, abajur, avize gibi birbirinden ilginç ev ve süs eşyaları yapıyor.

Daşkesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesi ve babasının uzun yıllar belde ve çevresinde ağaç budama işi yaptığını, onlardan mesleğin yanı sıra ağaç sevgisini de devraldığını söyledi.

Tutkuyla bağlı olduğu ağaç işleriyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını aktaran Daşkesen, budadığı dalları değerlendirmek için birkaç aydır uğraş verdiğini ifade etti.

"Ağaçlarla aramızda aileden gelen bir sevgi bağı var"

Daşkesen, budanan ağaç ürünleri arasında ilginç şekilde olanları temizledikten sonra üzerinde düşünerek farklı malzemelere dönüştürdüğünü belirterek, "Ben ağaca sevdalıyım. Ağaçla uğraşmak beni çok rahatlatıyor. Bunlarla uğraştığımda vakit çok keyifli ve hızlı geçiyor. Akşam atölyeden eve giderken üzüldüğüm oluyor. Ağaçlarla aramızda aileden gelen bir sevgi bağı var." diye konuştu.

Bir ürünü yaklaşık 5-6 saat uğraş verdikten sonra tamamen el emeğiyle ortaya çıkardığını anlatan Daşkesen, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 yıldır ağaç budama ve temizleme işiyle uğraşıyorum. Budadığımız ağaçlar doğal gaza geçilmesi nedeniyle yakacak olarak kullanılmadığı için boşa gidiyordu. Aklıma böyle bir fikir geldi, budadığım ağaçları değerlendiriyorum. Ağaçlara çıkıp dalları budadıktan sonra içlerinden şekli güzel olanları seçiyorum. Ağaç köklerinden de çok güzel sehpa ve masalar ortaya çıkabiliyor. 'Budanmış dallara bakarak bundan ne yapabilirim' diye düşünüyorum, hayal edip kafamda tasarlıyorum ve gerçekleştirmek için çalışıyorum. Evdeki aletlerle herkesin kolayca yapabileceği malzemeler ortaya çıkarılabiliyor. Lamba yaptığımda da akrilik kısmında üzerine ağaç parçaları yapıştırarak kavanoz kullanıyorum."

Daşkesen, ürünlerinin yer aldığı bir sergi açmayı planlandığını sözlerine ekledi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Budadığı dallarla ev ve süs eşyaları yapıyor - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 17:28 Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
18:02
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 18:50:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Budadığı dallarla ev ve süs eşyaları yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]