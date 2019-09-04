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Budak, Erzurum il birincisi oldu

10 dakika önce

Pasinler İlçe Merkez Yatılı Kuran Kursu öğrencisi İbrahim Budak, hafızlık yarışmasında il birincisi oldu.

Budak, Erzurum il birincisi oldu, System.String[]

Pasinler İlçe Merkez Yatılı Kuran Kursu öğrencisi İbrahim Budak, hafızlık yarışmasında il birincisi oldu.


Pasinler İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursu öğrencisi İbrahim Budak, Erzurum'da yapılan hafızlık yarışmasında il birincisi olarak Pasinler'in yüzünü güldürdü.


Pasinler İlçe Müftü vekili Murat Cansever, "Müftülüğümüze bağlı erkek kuran kursumuzda hafızlık yapan öğrencilerimizden İbrahim Budak, Erzurum'da yapılan hafızlık yarışmasına katılarak birincilik derecesini elde etmiştir. Başta öğrencimizin hocası Mehmet Sarıgül'e, öğrencimiz İbrahim Budak'a elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ederim" dedi.


Cansever ayrıca, "İlçe müftlüğü olarak erkek kuran kurslarımızda ve kız kuran kurslarımızda öğrencilerimizin daha iyi koşullarda Kuran-ı Kerim öğrenmesi ve hafızlıklarını tamamlaması gerek müftülüğümüz, gerekse de kuran kurslarımızdaki hocalarımızla öğrencilerimize tam destek veriyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kuran-ı Kerim, Pasinler, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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