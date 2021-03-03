Budaklı Göleti Sulama İnşaatı sözleşmesi imzalandı

Malatya'nın Hekimhan İlçesindeki 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanmasını öngören Budaklı Göleti Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

Malatya'nın Hekimhan İlçesindeki 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanmasını öngören Budaklı Göleti Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme imzalandı. Yapımı tamamlanarak su tutma işlemi gerçekleştirilen temelden 46 metre yüksekliğinde ve kil çekirdekli homojen dolgu tipinde inşa edilen Malatya Hekimhan Budaklı Göletinde depolanacak 1 milyon 380 bin metreküp su susuz araziler suya kavuşacak. Budaklı Göleti Sulaması işine ait sözleşme kapsamında, 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak. Sulama şebekesi yapıldıkça aşamalı olarak araziler suya kavuşacak. - MALATYA

Son Dakika

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı

İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı

Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti

İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı

Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor