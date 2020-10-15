Budaklı Mahallesi asfalta kavuştu - Son Dakika

Budaklı Mahallesi asfalta kavuştu

15.10.2020 17:18
Budaklı Mahallesi asfalta kavuştu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın Malatya'nın her köşesinde yaptığı asfaltlama, alt yapı yenileme ve yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın Malatya'nın her köşesinde yaptığı asfaltlama, alt yapı yenileme ve yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hekimhan İlçesi Budaklı Mahallesi'ndeki 10 km'lik bağ yolundaki asfalt çalışmalarında ilk serimi gerçekleştiren ekipler, kış ayları öncesi kırsaldaki çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde 10 km'lik bağ yolundaki çalışmalar kapsamında ilk kat asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Budaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt, "Malatya Büyükşehir Belediyemize, mahallemize yapmış olduğu asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Uzun süredir yollarımızın yenilenmesini bekliyorduk" dedi.

"Yıllardır ihmal edilen yollarımız asfaltlandı"

Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür eden AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan ise, "Yıllardır ihmal edilen Budaklı Mahallemizin yolları asfaltlanıyor. Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri tarafından mahallemizin birinci kat asfaltı atıldı çok güzel oldu. İkinci kat asfalt seriminden sonra yollarımız daha da güzel olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi asfalt ekiplerinin Malatya genelinde birçok noktada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise yaptığı açıklamada, "Hekimhan İlçemizin birçok noktasında asfalt ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmamak için ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde çalışmalarına devam etmekte. Budaklı Mahallemiz asfalta ihtiyacı olan bir mahallemizdi. 10 km'lik bu yolumuzda çalışmalarımızı başlattık. Kısa süre içerisinde tamamen bu bölgedeki yolları yenileyerek dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Budaklı Mahallesi asfalta kavuştu

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Budaklı Mahallesi asfalta kavuştu - Son Dakika

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