Son Dakika Haberleri: Budama Eğitimleri Devam Ediyor

Budama Eğitimleri Devam Ediyor

3 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimleri kapsamında 36 vatandaş daha budama eğitimi aldı.

Budama Eğitimleri Devam Ediyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimleri kapsamında 36 vatandaş daha budama eğitimi aldı.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri" eğitimleri kent merkezinde vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlere 36 vatandaş katıldı. Kursiyerler ilk olarak meyvecilikte fidan seçimi ve bahçe tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama tekniği, zamanlarına göre budamalar, meyve ağaçlarında dal şekilleri gibi konularda eğitim aldı. Kursiyerlere gerçekleşen eğitimin ardından katılım belgeleri takdim edildi.

Vatandaşlar düzenlenen eğitimden ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:40 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oltayla 21 Kilo Ağırlığında Dev Kılıç Balığını Böyle Yakaladı Bankta Uyumaya Çalışan Evsiz Vatandaşın Görüntüsü Yürek Burktu

Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Kan Donduran Hırsızlık! 150 Hayvanı Telef Edip Etlerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:34:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budama Eğitimleri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]