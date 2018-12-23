Budama Eğitimleri Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimleri kapsamında 36 vatandaş daha budama eğitimi aldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimleri kapsamında 36 vatandaş daha budama eğitimi aldı.



Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri" eğitimleri kent merkezinde vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlere 36 vatandaş katıldı. Kursiyerler ilk olarak meyvecilikte fidan seçimi ve bahçe tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama tekniği, zamanlarına göre budamalar, meyve ağaçlarında dal şekilleri gibi konularda eğitim aldı. Kursiyerlere gerçekleşen eğitimin ardından katılım belgeleri takdim edildi.



Vatandaşlar düzenlenen eğitimden ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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