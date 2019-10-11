Son Dakika Haberleri: Budama sırasında devrilen ağaç köyün başına iş açtı
Son Dakika Güncel Budama sırasında devrilen ağaç köyün başına iş açtı

Budama sırasında devrilen ağaç köyün başına iş açtı

34 dakika önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Çatakbağyaka Mahallesi'nde bir ağaç, budama sırasında devrilerek elektrik direklerinin üzerine düştü.

Budama sırasında devrilen ağaç köyün başına iş açtı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Çatakbağyaka Mahallesi'nde bir ağaç, budama sırasında devrilerek elektrik direklerinin üzerine düştü. Yaklaşık 100-150 metrelik elektrik kablosunun koptuğu köydeki evlerde 1,5 aydır telefon ve internet kullanılamıyor.


Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Çatakbağyaka Mahallesi'nde yaşandı. Köyde ikamet eden bir vatandaş evinin önündeki ağacı budamak istediği sırada ağaç devirdi. Tahta telefon direklerinin üzerine devrilen ağaç, yaklaşık 100-150 metrelik elektrik kablosunun kopmasına, iki elektrik direğinin de yıkılmasına neden oldu. Kırsal mahallede telefon ve internet hatları da kesildi. Çatakbağyakalı bir vatandaş, "1,5 ay önce müracaat ettik. Muhtarımız da yetkililere haber verdi. Ardından bir ekip geldi. Kopan kabloları duvarın üzerine koymuşlar. Bir kaç işlem yapıp gittiler. O günden beri bekliyoruz. Şikayet dilekçesi yazdık fakat halen bir çalışma yapılmadı" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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