Budama ve kar temizliği çalışmaları - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, şehrin farklı bölgelerinde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kütahya Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar kalıntılarını temizliyor.



Ekipler, refüj ve parklarda da bakım ve ağaç budama çalışmalarını da sürdürüyor. - KÜTAHYA