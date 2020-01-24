Budama ve kar temizliği çalışmaları - Son Dakika
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Budama ve kar temizliği çalışmaları

20 dakika önce

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, şehrin farklı bölgelerinde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Budama ve kar temizliği çalışmaları, System.String[]

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, şehrin farklı bölgelerinde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kütahya Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar kalıntılarını temizliyor.


Ekipler, refüj ve parklarda da bakım ve ağaç budama çalışmalarını da sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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