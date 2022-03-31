Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

31.03.2022 16:30

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı 2,5 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı Bolu'da kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağacı budadığı sırada 2,5 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

2,5 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı

BOLU - Bolu'da kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağacı budadığı sırada 2,5 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Şahin isimli vatandaş kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağaçta testereyle budama yaptığı sırada dengesini kaybederek 2,5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Şahin'i gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Orhan Şahin, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı
Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı
Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı
Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

YORUMLAR
500
Ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı Ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı Yalova'da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi Yalova'da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement