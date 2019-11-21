Son Dakika Haberleri: Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü
Son Dakika Güncel Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü - Son Dakika

Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü

6 saat önce

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybedip, 10 metrelik uçurumdan düşen Hasan Tepe (60), hayatını kaybetti.

Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü, System.String[]

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybedip, 10 metrelik uçurumdan düşen Hasan Tepe (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçenin Koşaca Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde bakım ve budama yapan Hasan Tepe, dengesini kaybederek 10 metrelik uçurumdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Tepe'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ulubey, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eczanede şaşkınlık veren olay
Son dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]