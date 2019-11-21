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Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü
6 saat önce
ORDU'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybedip, 10 metrelik uçurumdan düşen Hasan Tepe (60), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
ORDU'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybedip, 10 metrelik uçurumdan düşen Hasan Tepe (60), hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.00 sıralarında ilçenin Koşaca Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde bakım ve budama yapan Hasan Tepe, dengesini kaybederek 10 metrelik uçurumdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Tepe'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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