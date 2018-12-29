Son Dakika Haberleri: Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kestel Mahallesi'nde yaşayan Ali Coşkun (51), budamak için evinin bahçesindeki avokado ağacına çıktı.
Dengesini kaybeden Coşkun, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Coşkun'un cenazesi, hastane morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Ali Coşkun, Kestel Mahallesi, Alanya, Antalya, Güncel
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