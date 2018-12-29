Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Kişi Öldü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kestel Mahallesi'nde yaşayan Ali Coşkun (51), budamak için evinin bahçesindeki avokado ağacına çıktı.
Dengesini kaybeden Coşkun, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Coşkun'un cenazesi, hastane morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: AA
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