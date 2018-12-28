Son Dakika Haberleri: Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşerek Öldü

Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşerek Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 51 yaşındaki bir kişi, bahçesindeki budamak için çıktığı avokado ağacından düşerek öldü.

Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşerek Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 51 yaşındaki bir kişi, bahçesindeki budamak için çıktığı avokado ağacından düşerek öldü.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yaşayan Ali Coşkun (51), akşam saatlerinde budamak için evinin önündeki avokado ağacına çıktı. Coşkun, avokado ağacının uzayan dallarını budamaya başladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden sert zemine düştü. Çevredekiler durumu fark ederek sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Coşkun'un yaşamanı yitirdiğini belirledi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Coşkun'un cesedi morga konuldu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:01 Kaynak: İHA

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu

Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı Fenerbahçe, Az Alkmaar ile Hazırlık Maçı Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 20:30:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşerek Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]