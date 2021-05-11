Budamalar titizlikle gerçekleşiyor - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, Kurtuluş ve Siteler Mahallelerinde yanlış budandığı iddia edilen "Top Akasya" ağaçlarının altından aşılandığını ve üst dallarında yabani akasya dalları çıktığı için söz konusu ağaçların üstünden budandığını, böylece ağacın gelişimine fayda sağlandığını söyledi. Becerenel öte yandan basında paylaşılan yarısı tamamen kesilmiş ağacın özel mülk alanında olduğunu ve özel mülkteki ağaçların belediye ekipleri tarafından budanmadığını söyledi.

Becerenel, Lüleburgaz'daki ağaçların Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 1 ziraat mühendisi ve 2 ziraat teknikerinin denetiminde budandığını kaydeden Becerenel, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"O ağaçlar üstten budanır"

Becerenel, haberlerde yer alan ağaçların Top Akasya cinsi ağaç olduğunu ve bu ağaçların üst dallarında yabani akasya dallarının çıktığını belirterek, bu ağaçların üstten budanıp gelişimine destek olunduğunu söyledi. Becerenel, "İddia sahibinin görüşünün yer aldığı ancak belediyemizin görüşünün alınmadığı haberdeki iddialara göre söz konusu ağaçların yanlış budanması kesinlikle söz konusu değildir. Bahsi geçen Top Akasya ağaçları Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından altından aşılanmış ağaçlardır. Söz konusu ağaçların üst kısımlarında yabani akasya ağaçlarının dalları oluştuğundan bu ağaçların üst dalları budanmaktadır. Böylece daha önceden altından aşılanmış olan Top Akasya ağaçlarının gelişimine yardımcı olunur" dedi.

"Daha yeşil Lüleburgaz için çalışıyoruz"

Lüleburgaz Belediyesi'nin her alanda olduğu gibi çevre alanında da çalışmalarını aklın ve bilimin ışığında sürdürdüğünü kaydeden Becerenel, "Vatandaşlarımızın, 2021 Çevre Yılı içerisinde olduğumuz ve daha yeşil, daha yaşanabilir bir Lüleburgaz hayaliyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bugünlerde tek taraflı görüşün alındığı iddialara dayanan haberlere itibar etmemesini rica ediyorum" diye konuştu.