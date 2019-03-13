Budamanın Tekniklerini Öğrendiler

İzmit Belediyesi'nin bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.



Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde meyve yetiştiriciliği ve budama teknikleri anlatıldı. Yoğun ilgi gören eğitimde katılımcılara önce teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu'ndan Ziraat Mühendisi Doç.Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul tarafından İzmit Belediyesi Uygulama Bahçesi'nde budamanın teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, eğitimin çok yararlı geçtiğini belirterek teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar

AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz

Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali ile Dağ Yamacında Röportaj Yapmak İstedi

Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim