Son Dakika Haberleri: Budamaya Çıktığı Avokado Ağacından Düşüp, Öldü

Budamaya Çıktığı Avokado Ağacından Düşüp, Öldü

10 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde budamak için çıktığı bahçesindeki avokado ağacından düşen Ali Coşkun (51), yaşamını yitirdi.

Budamaya Çıktığı Avokado Ağacından Düşüp, Öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde budamak için çıktığı bahçesindeki avokado ağacından düşen Ali Coşkun (51), yaşamını yitirdi.

Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde oturan Ali Coşkun, dün akşam budamak için evinin önündeki avokado ağacına çıktı. Ali Coşkun, uzayan dalları budarken bir anda dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ali Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ali Coşkun'un cenazesi morga konuldu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:58 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Hazırlık Maçı Yapacak

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:08:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budamaya Çıktığı Avokado Ağacından Düşüp, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]