Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunu 25 milyonluk proje ile çözülüyor - Son Dakika

Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunu 25 milyonluk proje ile çözülüyor

24.11.2020 17:15
Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunu 25 milyonluk proje ile çözülüyor, System.String[]

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunun çözmek için hazırlanılan yaklaşık 25 milyon TL değerindeki projenin yer tesliminin yüklenici firmaya yapıldığını açıkladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunun çözmek için hazırlanılan yaklaşık 25 milyon TL değerindeki projenin yer tesliminin yüklenici firmaya yapıldığını açıkladı.

Kastamonu Belediyesi Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Budamış Mahallesi'nin altyapı sorununu çözecek olan yaklaşık 7 milyon TL değerindeki kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İller Bankası Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara'nında katıldığı incelemelerin ardından Budamış Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı ihalesinin yüklenici firması Karen İnşaat San. ve Tic. A.Ş ile Fatih Şanioğlu İş Ortaklığı'na yer teslimi yapıldı. Budamış Mahallesi'nin altyapı sorununu çözecek olan dev proje kapsamında 12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı yapımı 500 gün içerisinde gerçekleştirilecek.

Saha incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, altyapı çalışmalarının şehirler için büyük önem taşıdığını belirtti. Göreve geldiğinden bugüne başlatılan altyapı çalışmalarının toplam maliyetinin 25 milyon TL'nin üzerinde olduğunun altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Geçtiğimiz aylarda Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz'de Türkiye'de örnek olacak bir altyapı çalışmasını başlattık ve hızla bitirdik. Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz de de alt yapıyla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle yağış olduğunda Tosya yolu mevkiinde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına önemli bir çalışmayı tamamladık" dedi.

Altyapı yatırımlarının şehirler için atar damar görevinde olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "Altyapının önemini felaketler olduktan sonra değil olmadan anlamak gerekir. Yılların eksikliğini gidermek için çalışıyoruz. Budamış bildiğiniz üzere yeni mahalle oldu. Buradaki eksiklikleri hızla gidermemiz gerekli. Bu hususta İller Bankası Bölge Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüz ile uyumlu bir çalışmayı tamamladık. Bugün ise saha incelemesi yaparak yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Bu çalışma doğrultusunda 12 kilometrelik yağmur ve kanalizasyon suyu şebeke hattı yapımı tamamlanacak. İller Bankası Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz tüm projelerimizi bir bir tamamlayacak şehrimizin sorunlarını hızla çözme gayretinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunu 25 milyonluk proje ile çözülüyor
Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunu 25 milyonluk proje ile çözülüyor

Rahmi Galip Vidinlioğlu, İller Bankası, Aziz Kara, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Budamış Mahallesi'nin altyapı sorunu 25 milyonluk proje ile çözülüyor - Son Dakika


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