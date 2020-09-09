Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye dönüştürülüyor

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi, budama döneminde park ve bahçelerden toplanan ağaç ile bitki atıklarını gübreye dönüştürüyor.

Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye dönüştürülüyor, System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi, budama döneminde park ve bahçelerden toplanan ağaç ile bitki atıklarını gübreye dönüştürüyor. 8 aylık sürecin sonunda kompost elde edildiğini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Hem doğaya saygılı oluyoruz hem de ekonomimize de katkı sunmuş oluyoruz" dedi.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama döneminde park ve bahçelerden toplanan ağaç ile bitki atıklarından kompost elde edip, gübreye dönüştürüyor. Üretilen gübrenin, toplanan bitki atıklarının makinelerde öğütüldükten sonra katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılarak, 8 aylık fermantasyon ve olgunlaşma sürecinin ardından elde edildiğini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, üretilen gübrenin park ve bahçelerdeki peyzaj çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

Amaçlarının hem doğayı organik olarak zenginleştirmek hem de tasarruf etmek olduğunu belirten Başkan Çiftçi, 200 metreküp kompost üretiminden yaklaşık 50 bin lira tasarruf elde edildiğini söyledi. Çiftçi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tasarrufa önem veriyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmet ediyoruz. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi'nin ihtiyacı olan gübreyi biz üretiyoruz. Özellikle kasım ve mart ayları budama dönemi. Budama yaptığımız ağaçların atık dallarını ya da bitkilerin atıklarını toparlıyoruz bulunduğumuz alandaki kuyularda toparlıyoruz. Çeşitli işlemlerden geçen atık bitkiler 8 ay boyunca gözlemleniyor. Üretilen gübreyi Çayırova ilçesinde park ve bahçelerde değişik alanlarda yaptığımız peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. Bu sayede tasarruf sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 200 metreküp alanda üretilen gübre ile hem 50 bin liraya yakın tasarruf sağlayabiliyoruz hem de geri dönüşüm sağlayarak ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz" dedi.Doğada bulunan her şeyin boşa gitmemesi için çaba harcadıklarını söyleyen Başkan Çiftçi, "Bizim elde ettiğimiz gübre özellikle doğal olması, organik olması bakımından bir hayli faydalıdır ve diğer emsallerine göre daha kalitelidir. Bu anlamda doğaya saygılı oluyoruz, atıklarımızı değerlendirmiş oluyoruz ve ekonomimize de katkı sunmuş oluyoruz. Her açıdan emsallerine oranla üstün bir gübre elde etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Çiftçi, Bitki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Malatya'da Vali ve Belediye Başkanı, vatandaşları SMS ile uyardı: 15 gün boyunca dışarı çıkmayın Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı         
15:16
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol         
10:14
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 20:01:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei