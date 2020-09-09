Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi, budama döneminde park ve bahçelerden toplanan ağaç ile bitki atıklarını gübreye dönüştürüyor. 8 aylık sürecin sonunda kompost elde edildiğini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Hem doğaya saygılı oluyoruz hem de ekonomimize de katkı sunmuş oluyoruz" dedi.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama döneminde park ve bahçelerden toplanan ağaç ile bitki atıklarından kompost elde edip, gübreye dönüştürüyor. Üretilen gübrenin, toplanan bitki atıklarının makinelerde öğütüldükten sonra katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılarak, 8 aylık fermantasyon ve olgunlaşma sürecinin ardından elde edildiğini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, üretilen gübrenin park ve bahçelerdeki peyzaj çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

Amaçlarının hem doğayı organik olarak zenginleştirmek hem de tasarruf etmek olduğunu belirten Başkan Çiftçi, 200 metreküp kompost üretiminden yaklaşık 50 bin lira tasarruf elde edildiğini söyledi. Çiftçi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tasarrufa önem veriyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmet ediyoruz. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi'nin ihtiyacı olan gübreyi biz üretiyoruz. Özellikle kasım ve mart ayları budama dönemi. Budama yaptığımız ağaçların atık dallarını ya da bitkilerin atıklarını toparlıyoruz bulunduğumuz alandaki kuyularda toparlıyoruz. Çeşitli işlemlerden geçen atık bitkiler 8 ay boyunca gözlemleniyor. Üretilen gübreyi Çayırova ilçesinde park ve bahçelerde değişik alanlarda yaptığımız peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. Bu sayede tasarruf sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 200 metreküp alanda üretilen gübre ile hem 50 bin liraya yakın tasarruf sağlayabiliyoruz hem de geri dönüşüm sağlayarak ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz" dedi.Doğada bulunan her şeyin boşa gitmemesi için çaba harcadıklarını söyleyen Başkan Çiftçi, "Bizim elde ettiğimiz gübre özellikle doğal olması, organik olması bakımından bir hayli faydalıdır ve diğer emsallerine göre daha kalitelidir. Bu anlamda doğaya saygılı oluyoruz, atıklarımızı değerlendirmiş oluyoruz ve ekonomimize de katkı sunmuş oluyoruz. Her açıdan emsallerine oranla üstün bir gübre elde etmiş oluyoruz" diye konuştu.