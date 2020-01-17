Budanan ağaç dalları, yakacak oldu - Son Dakika
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Budanan ağaç dalları, yakacak oldu

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokak üzerindeki ağaçların bakım ve budama çalışmaları sırasında çevreye saçılan dallar, çevredekiler tarafından sobada yakılmak üzere toplandı.

Budanan ağaç dalları, yakacak oldu, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokak üzerindeki ağaçların bakım ve budama çalışmaları sırasında çevreye saçılan dallar, çevredekiler tarafından sobada yakılmak üzere toplandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçları budayarak bakım çalışmalarına başladı. Caddelere park edilen araçlar budama işlerini aksatırken, araçların çekilmesi istendi.

Daha temiz bir görünüm için yürütülen çalışmalar sırasında bölgeye gelenler, çevreye saçılan dalları sobada yakmak üzere toplayıp, evlerine götürdü.


Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
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