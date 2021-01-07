Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor - Son Dakika

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor

07.01.2021 14:38
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçede bulunan parkların bakımlarını gerçekleştirirken bir yandan da budama çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçede bulunan parkların bakımlarını gerçekleştirirken bir yandan da budama çalışması yapıyor. Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar, yakmaya uygun hale getirilerek kış aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki parkların bakımını gerçekleştiriyor. Kış aylarında budaması yapılan ağaçlardan çıkan odunlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak yakacak desteği olarak değerlendiriliyor. Sonbahar ve kış aylarında bu çalışmaların düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizde park ve bahçelerimizin bakımını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda parklarımızda ve sokaklarımızda bulunan ağaçlarımızın da budamasını yapıyoruz. Ekiplerimiz sezon boyunca budanan ağaçları ihtiyaç sahibi ailelerimizin yakmasına uygun hale getiriyor. Bu odunlar belediyemize başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine belirli bir program kapsamında ulaştırılıyor. Yunusemre Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor

Yunusemre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor - Son Dakika Ekonomi


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