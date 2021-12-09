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Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor - Son Dakika

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

09.12.2021 08:28
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Akhisar Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Akhisar Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında budaması yapılan ağaçlardan çıkan odunları, dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği olarak ulaştırıyor.

Cadde ve sokaklardaki ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçların budanması sonucu elde edilen odunlar, Akhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün deposunda biriktiriliyor. Daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yakacak desteğine ihtiyacı olan aileler tespit ediliyor ve yakacak olarak hazırlanan odunlar dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülüyor.

Ekonomik krizin derinleştiği günümüzde, artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara zor kış günlerinde destek olmak istediklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, budanan dalların soğuk kış günlerinde kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıldığını ifade etti. Başkan Dutlulu, bu proje ile hem ihtiyaç sahiplerine dokunduklarını hem de israfın önüne geçtiklerini söyledi.

"HER ZAMAN HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Şehrimizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızla soğuk kış günlerinde bir nebze olsun dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Göreve geldiğimiz günden beri insan odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimizin sonbahar aylarında toplamaya başladıkları odunları kış aylarında ihtiyaç sahibi halkımıza yakacak desteği olarak ulaştırıyoruz. Yakacak desteğine ihtiyacı olan ailelerimiz, belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat ederek bu desteğimizden faydalanabilir. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akhisar'da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü eliyle geçen yıl ilk defa hayata geçen belediyenin yakacak odun desteğiyle karşılaşan vatandaşlar, projenin iyi düşünüldüğünü belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor - Son Dakika


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