Budanan ağaçlar üretimi arttıracak - Son Dakika
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Budanan ağaçlar üretimi arttıracak

6 saat önce

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk etapta 400 hektar sahada gerçekleştirilen budama işlemi ile çam fıstığı üretiminin arttırılması amaçlanıyor.

Budanan ağaçlar üretimi arttıracak, System.String[]

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk etapta 400 hektar sahada gerçekleştirilen budama işlemi ile çam fıstığı üretiminin arttırılması amaçlanıyor.


Fıstıkçamı budama işi ile hem fıstıkçamlarının verimi artırılıyor hem de Balıkesirli orman köylüleri gelir elde ediyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünce Akarsu, Ayvatlar, Bakacak, Küpeler ve Yeşilyurt Mahallelerinde fıstık çamlarının kozalak verimini arttırmak amacıyla yapılan budama çalışmaları sonucu sahalar bakımlı hale geldi. İlk etapta 400 hektar sahada gerçekleştirilen budama ile çam fıstığı üretiminin arttırılması amaçlanıyor. Budama işinde çalışan genç, yaşlı her yaştan mahalle sakinleri bu çalışmaların bütçelerine ek gelir kazandırdığını ifade ederek, kendilerine ve mahallelerine çok katkı sağladığını dile getirdiler. 1995-1996 yıllarında dikilen ağaçların uzun zamandan beri meyve verdiklerini söyleyen mahalle sakinleri yaptıkları budama ile verimin artacağı görüşünde birleşiyor. - BALIKESİR

Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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