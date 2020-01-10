Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak - Son Dakika

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün her yıl budama takvimi esas alınarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde elde edilen odunlar, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak gereksinimini karşılıyor.



Daha önce de budanmış ağaç dallarından çeşitli materyaller üreterek geri dönüşüme katkı sunan Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, örnek bir projeye daha hayat verdi. Proje kapsamında yıl boyunca ağaçların budanmasıyla elde edilen dallar istiflenip, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde belediye çalışanları tarafından küçük parçalara ayrılarak yakacak odun haline getirildi ve çuvallanarak vatandaşlara dağıtıldı. Böylece bir yandan mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun sağlıklı gelişmesi, estetik görünüme kavuşması ve hastalıklara karşı direncinin artması sağlanırken, bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak gereksinimi karşılanmış oldu. Yakacak haline getirilen odunlar son olarak Kartal Belediyesi personeli tarafından Kartal'ın en eski sakinlerinden olan Kudret Torun'a teslim edildi. Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karacan ile Petrol İş Mahalle Muhtarı Ayten Aytür de belediye ekipleri ile birlikte 100 yaşındaki Kudret Torun'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyarette belediye çalışanlarına teşekkür eden Torun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e de bu anlamlı çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL