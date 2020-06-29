Budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda çıkan yangın endişeye neden oldu - Son Dakika

Budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda çıkan yangın endişeye neden oldu

Antalya'da budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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