Çinli Catl Macaristan Tarihinin En Büyük Yatırımını Yapacak - Son Dakika
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Çinli Catl Macaristan Tarihinin En Büyük Yatırımını Yapacak

13.08.2022 11:46
Çinli Catl Macaristan Tarihinin En Büyük Yatırımını Yapacak

BUDAPEŞTE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir şirket Macaristan'daki otomobil üreticileri için batarya üretecek bir fabrika kurmak amacıyla 7,34 milyar euro (7,6 milyar ABD doları) yatırım yapmaya hazırlanıyor.

BUDAPEŞTE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir şirket Macaristan'daki otomobil üreticileri için batarya üretecek bir fabrika kurmak amacıyla 7,34 milyar euro (7,6 milyar ABD doları) yatırım yapmaya hazırlanıyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya göre Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) tarafından yapılacak yatırım Macaristan tarihinin en büyük yatırımı olacak. Bakan Cuma günü Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "CATL'nin Macaristan tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yatırımını hayata geçirme kararını almasından gurur duyuyoruz" dedi.

CATL de bir açıklama yaparak 100 GWh kapasiteli batarya fabrikasını Macaristan'ın doğusundaki Debrecen'de kuracaklarını söyledi. Yeni fabrika Avrupalı otomobil üreticilerine hem hücre hem de modül tedarik edecek. Macaristan Dışişleri Sekreteri Levente Magyar, dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL'nin, Avrupa'daki ikinci fabrikasını 221 hektarlık bir alana inşa edeceğini söyledi. CATL'nin Avrupa'daki ilk fabrikası Almanya'da bulunuyor. Magyar, iki yılı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerin Cuma günü sonuçlandığını söyledi. CATL, Debrecen'i seçme sebebini, Macaristan'ın ikinci büyük kenti olması ve Avrupa'nın kalbinde yer alması olarak açıkladı. Ayrıca Debrecen, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis ve Volkswagen gibi bazı müşterilerinin fabrikalarına yakın mesafede bulunuyor. Şirket, "CATL'nin Debrecen fabrikası, şirketin Avrupa pazarının batarya taleplerini daha iyi karşılayabilmesini, küresel üretim ağı gelişimini iyileştirmesini ve Avrupa'da e-mobilite ve enerji dönüşümüne yardımcı olmasını sağlayacak" dedi. CATL, kendi karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş elektrik kullanacak ve ayrıca ülkede bulunan yerel ortaklarıyla birlikte güneş enerjisi geliştirmeyi düşünüyor. Szijjarto, "Gerek küresel gerek Avrupa ekonomileri son günlerde olağanüstü güçlüklerle karşı karşıya bulunuyor. Macaristan olarak bizlerin kıta Avrupa'sındaki resesyondan yerel bir istisna olmak gibi net bir hedefimiz bulunuyor" dedi. Macar bakan, bu hedefe ulaşmanın en iyi yolunun otomotiv endüstrisinin en devrimci dalında, yani elektromobilite alanında, yatırım çekmek olduğunu sözlerine ekledi. Yeni fabrika inşaatının bu yıl içinde başlaması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Catl Macaristan Tarihinin En Büyük Yatırımını Yapacak - Son Dakika

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