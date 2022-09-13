BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macar silahlı kuvvetleri tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Macar ordusuna ait bir bomba imha ekibinin Budapeşte 'nin merkezindeki Tuna Nehri 'nde bulunan 100 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombasını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Tuna Nehri, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi - Son Dakika

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