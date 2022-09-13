Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi

13.09.2022 18:19
Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi

BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macar silahlı kuvvetleri tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Macar ordusuna ait bir bomba imha ekibinin Budapeşte'nin merkezindeki Tuna Nehri'nde bulunan 100 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombasını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macar silahlı kuvvetleri tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Macar ordusuna ait bir bomba imha ekibinin Budapeşte'nin merkezindeki Tuna Nehri'nde bulunan 100 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombasını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/macaristan/' title='Macaristan'>Macaristan</a>'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin merkezindeki bomba imha ekibi gemisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık etkisiz hale getirilmiş bomba görülüyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Peter Lakatos/MTI/Xinhua aracılığıyla)

Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin merkezindeki bomba imha ekibi gemisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık etkisiz hale getirilmiş bomba görülüyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Peter Lakatos/MTI/Xinhua aracılığıyla)

YORUMLAR
500
Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü
Kaynak: Xinhua

Tuna Nehri, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 18:19:05. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement