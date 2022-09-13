Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü

13.09.2022 18:09
Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü

BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Turizm Ajansı, ülke turizminin, bu yaz mevsiminde pandemi öncesi seviyesine döndüğünü ve 16,4 milyon gecelik konaklama kaydedildiğini bildirdi.

BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Turizm Ajansı, ülke turizminin, bu yaz mevsiminde pandemi öncesi seviyesine döndüğünü ve 16,4 milyon gecelik konaklama kaydedildiğini bildirdi. Ajans, bunun 2019 yazı ile aynı seviye olduğunu belirtti. İç turizmin son yıllarda ivmesini koruduğu gerçeğinin memnuniyetle karşılandığını belirten Ajans, "Misafir gecelemelerinin yaklaşık 10,5 milyonunun konaklama tesislerinde yerli ziyaretçiler tarafından yapıldığını ve bunun 2019 yaz verisine göre yüzde 12 daha fazla olduğunun" altını çizdi. Turizm Ajansı, Macaristan'ın bu yaz 2021 yazına göre 2,5 kat daha fazla uluslararası ziyaretçiyi ağırlayabildiğine de dikkat çekti. 2021 yılı yaz mevsiminin üç ayında (Haziran, Temmuz ve Ağustos) yabancı ziyaretçi oranı yüzde 20 oldu. Bu arada, bu yıl bu oran yüzde 36'ya yükseldi ve yaklaşık 6 milyon uluslararası misafir gecelemesine karşılık geldi. Bir numaralı destinasyon olma unvanını koruyan ünlü Balaton Gölü, 5,4 milyondan fazla misafiriyle toplam kırsal konaklama cirosunun yüzde 41'ini oluşturdu. Kırsal kesimdeki ziyaretçilerin en büyük oranı Macarlar (toplam konukların yüzde 75'i) olurken, başkent Budapeşte'de bu yaz toplam ziyaretçilerin yüzde 83'ünü yabancı turistler oluşturdu. Budapeşte'yi ziyaret eden en fazla sayıda turist İngiltere, Almanya, ABD, İsrail, İtalya ve Hollanda'dan geldi. Ajans ayrıca, genel otel odası doluluk oranının bu yazın üç ayı boyunca ülke genelinde yüzde 60 olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var Almanya-Çin Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıl Dönümü Çevrimiçi Konserle Kutlandı Almanya-Çin Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıl Dönümü Çevrimiçi Konserle Kutlandı
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 18:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement