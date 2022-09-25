Budapeşte'de Konfüçyüs Günü, Kültür Programlarıyla Kutlandı - Son Dakika
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Budapeşte'de Konfüçyüs Günü, Kültür Programlarıyla Kutlandı

25.09.2022 15:33
Budapeşte'de Konfüçyüs Günü, Kültür Programlarıyla Kutlandı

BUDAPEŞTE, 24 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Eotvos Lorand Üniversitesi'nde (ELTE) yer alan Konfüçyüs Enstitüsü, Konfüçyüs'ün doğum gününü Cumartesi günü zengin kültür programlarıyla kutladı.

BUDAPEŞTE, 24 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Eotvos Lorand Üniversitesi'nde (ELTE) yer alan Konfüçyüs Enstitüsü, Konfüçyüs'ün doğum gününü Cumartesi günü zengin kültür programlarıyla kutladı. Macaristan ve Çin'den yaklaşık 100 izleyici, Konfüçyüs Günü etkinliğinde, konserler, Kung Fu ve aslan dansı performansı izledi. Katılımcılar ayrıca, Çince kaligrafi, Çin kağıt kesme sanatı, yemek çubuğu kullanımı, Perking Opera Maskesi boyaması ve Çin satrancı gibi faaliyetleri deneme, ayrıca Çin'in sevilen ayak badmintonu oyunu Jianzi'nin temellerini öğrenme fırsatı buldu. ELTE Konfüçyüs Enstitüsü Kültür Programı Organizatörü Eniko Gajasz, enstitünün bu özel günde Çin kültürünü daha geniş çerçevede sunmak istediğini söyledi. Açılış töreninden sonra, biri Çin'deki güzel sanatlara odaklanan, diğeri Beijing'deki Konfüçyüs Tapınağı hakkında olmak üzere iki kültürel ders verildi. Macaristan'daki ELTE Konfüçyüs Enstitüsü, kuruluşunun 15. yıldönümünü Haziran ayında kutladı. Çin toplumunda sayısız nesillere ilham olan eğitimci ve düşünür Konfüçyüs'ün (MÖ 551-479), MÖ 28 Eylül 551'de doğduğuna inanılıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Macaristan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Budapeşte'de Konfüçyüs Günü, Kültür Programlarıyla Kutlandı - Son Dakika

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