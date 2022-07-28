Bakan: Macaristan Kuraklık Kaynaklı Ürün Kaybıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan: Macaristan Kuraklık Kaynaklı Ürün Kaybıyla Mücadele Ediyor

28.07.2022 11:09
Bakan: Macaristan Kuraklık Kaynaklı Ürün Kaybıyla Mücadele Ediyor

BUDAPEŞTE, 28 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy Salı gecesi, Macaristan Macar çiftçilere verdiği zararın rekor bir düzeye yükseldiğini söyledi.

BUDAPEŞTE, 28 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy Salı gecesi, Macaristan Macar çiftçilere verdiği zararın rekor bir düzeye yükseldiğini söyledi. Nagy, daha Temmuz sonu olmasına rağmen kuraklığın yol açtığı zararın boyutunun ölçülebildiğini söyledi. Macaristan'da rekor bir miktar olan 690.000 hektarlık bir arazide bulunan ürünler zarar görmüş bulunuyor. Yerel özel radyo kanalı Inforadio ile söyleşide konuşan bakan bu yılki zararın daha şimdiden son 10 yılda meydana gelen toplam zararın iki katına ulaştığına işaret etti. Bu yılki hasadın kuraklıktan da ciddi zarar gördüğünü belirten Nagy, bunun "daha önce hiç olmadığını" söyledi. Nagy normal şartlarda iki metreyi aşması gereken mısır ve ayçiçeğinin sadece diz boyunda bulunduğunu söyledi.

Bakan sorunun Macaristan'a özgü olmadığını, Avrupa'nın diğer yerlerinde de durumun çok daha iyi olmadığını kaydetti. Avrupa'da tarlaların tahminen yüzde 46'sının kuraklıktan etkilendiğini ve kıtada bulunan birçok nehrin neredeyse tamamen kuruduğunu belirten Nagy bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmanın gıda fiyatlarında neden olduğu artışın üzerine geldiğini belirtti. Nagy'ye göre sulama gelecekte de ciddi bir güçlük olmaya devam edecek. Macaristan'ın ikinci büyük nehri olan Tisza'da su seviyesi tarihi düşük seviyelere yaklaşırken, (ülkenin en büyük nehri) Tuna'da su seviyesi uzun dönemli ortalamanın yüzde 40'ına düştü. Nagy Macar yetkililerin ülkenin su depolama kapasitesini artırmak ve yağmur mevsiminde mümkün olduğunca fazla yağmur suyunu toplamak için çalışma yürüttüğünü söyledi.

YORUMLAR
500
Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu Antalya Büyükşehir, Elmalı İslamlar'da İçme Suyu Hattını Yeniliyor Antalya Büyükşehir, Elmalı İslamlar'da İçme Suyu Hattını Yeniliyor
Kaynak: Xinhua

Bekir Pakdemirli, Macaristan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan: Macaristan Kuraklık Kaynaklı Ürün Kaybıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:56:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan: Macaristan Kuraklık Kaynaklı Ürün Kaybıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement