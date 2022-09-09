Geleneksel Çin Tıbbı Firması Macaristan'da Ödül Kazandı - Son Dakika
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Geleneksel Çin Tıbbı Firması Macaristan'da Ödül Kazandı

09.09.2022 13:42
Geleneksel Çin Tıbbı Firması Macaristan'da Ödül Kazandı

BUDAPEŞTE, 9 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 25 yıldır faaliyet gösteren bir Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) şirketi olan Dr. Chen Eczacılık, Perşembe günü "Değer ve Kalite Ödülü"ne layık görüldü.

BUDAPEŞTE, 9 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 25 yıldır faaliyet gösteren bir Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) şirketi olan Dr. Chen Eczacılık, Perşembe günü "Değer ve Kalite Ödülü"ne layık görüldü. Ödül töreni, Tuna Nehri'ne bakan devasa neo-gotik parlamento binasında gerçekleştirildi. Bu yılki törende, ekonominin neredeyse tüm alanlarında faaliyet gösteren 34 adaydan gelen 41 başvuru ödül aldı. Şirket başvurusunda, "Dr. Chen Eczacılık'ın şifa haricindeki temel amacı, insanlara hastalıkları önleyen bir yaşam tarzı öğretmektir. Dr. Chen Eczacılık, Geleneksel Çin Tıbbı'nı modern Batı tıbbı ve alternatif tedavilerle birleştirerek müşterilerine yardımcı oluyor" denildi. 2018 yılında verilmeye başlanan "Değer ve Kalite Ödülü", Macaristan Parlamentosu ve Macaristan Başbakanlığı tarafından destekleniyor ve kendini yüksek kalite arayışına adamış Macar işletmelerinin takdir edilmesini ve ödüllendirilmesini amaçlıyor. Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Janos Latorcai ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Değer ve Kalite Ödülü"nün başarılı bir yenilenmeden geçtiğini söyledi. Latorcai, "İş ortamındaki bu belirsizlik seviyesi, tüm işletmeleri bir yol ayrımına getiriyor. Olası bir karar, güvenlik ve ihtiyat için çabalamak; diğeri ise yeniliğe doğru koşmak. Kazanan başvuru sahipleri daha zor ve riskli olan, ancak uzun vadede gerçek beklentiler sunan ikincisini seçti" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Macaristan, Tuna Nehri, 9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Çin Tıbbı Firması Macaristan'da Ödül Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geleneksel Çin Tıbbı Firması Macaristan'da Ödül Kazandı - Son Dakika
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