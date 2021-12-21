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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

21.12.2021 12:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ülkeleriyle kaçak göçle mücadele konusunda yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek,"Bu bölgede kaçak göçle, aynı şekilde uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadelede iş birliği yapmak için biz Türkiye'de Macar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ülkeleriyle kaçak göçle mücadele konusunda yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek,"Bu bölgede kaçak göçle, aynı şekilde uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadelede iş birliği yapmak için biz Türkiye'de Macar polislerini ağırlayacağız. Bu bölgede de Türk polisleri olacak." dedi.

Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenen ve Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katıldı.

"Vişegrad Dörtlüsü + Türkiye" toplantılarını 2013'ten bu yana gerçekleştirdiklerini ve bu formatın çok önemli bir diyalog platformu haline geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda mevkidaşlarıyla Afganistan ve Balkanlar'daki son gelişmeleri, düzensiz göçle mücadelede neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü çalışma yemeğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası özellikle ekonomik iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğini, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkileri, Vişegard Dörtlüsü ve Türkiye ilişkilerini nasıl geliştirebileceğini ele alacaklarını belirtti.

Afganistan ve Afgan halkının desteklenmesi gerekiyor

"Göç konusunda şunu söylemek isterim ki Afganistan ve Suriye'de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için bir endişe kaynağıdır. Bu konularda, göç konusunda birlikte çalışma, adil yük paylaşımı, gönüllü ve güvenli geri dönüşler özellikle önemlidir." diyen Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda bu konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Özellikle Afganistan'daki son durum nedeniyle yeni kitlesel göç riskiyle karşı karşıya kalındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak bizim özellikle Birleşmiş Milletler'in (BM) acil yardım çağrısı çerçevesinde Afganistan'ı ve Afganistan'a komşu ülkelere ve komşu ülkelerdeki Afgan halkına yardım etmemiz gerekiyor, desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, göç krizinin V-4 ülkelerinin bulunduğu bölgede de sürdüğüne dikkati çekerek Belarus ile yaşanan göç krizinde Türkiye'nin Polonya başta olmak üzere müttefiklerini desteklediğini söyledi.

Türkiye'nin 2014'ten bu yana 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak müttefiki ve dostu Polonya başta olmak üzere diğer ülkelerin yaşadığı sıkıntıyı en iyi anlayacak ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu iş birliğini önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz. Göçle mücadelede tabii komşu ülkelerde, Türkiye'de mültecilere nasıl yardım edileceğimizi konuşabiliriz. Ama esas Afganistan dahil kaynağında bu sorunu nasıl çözebileceğimize odaklanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu bu çerçevede özellikle mevcut Taliban yönetimiyle aşamalı şekilde angajmana girmenin önemini ve Türkiye'nin bugüne kadar girdiği angajmanın da etkisini bugünkü toplantıda mevkidaşlarına anlattığını ifade etti.

Balkanlar'ın istikrarı Türkiye için hayati derecede önemli

Ayrıca mevkidaşlarıyla görüşmesinde Balkanlar'ı değerlendirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Balkanlar'daki gelişmeler gerçekten endişe verici. Özellikle istikrarlı ve müreffeh bir Batı Balkanlar, Avrupa için de bizim içinde hayati derecede önemli. O nedenle Vişegrad Dörtlüsü-Türkiye ve diğer ülkeler olarak, AB olarak kimseyle rekabet içinde olmadan bu krizin aşılması için iş birliği yapmamız gerekiyor. Tüm taraflarla görüşmelere devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu anlamda önemli rol üstlendiğini, Balkanlar'da özellikle Bosna Hersek başta olmak üzere Sırbistan ve Kosova ile görüşebilen bir ülke olduğunun altını çizerek "Bu yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz. Tabii bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliği ya da Avrupa-Atlantik entegrasyonu vizyonunun da desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda da bugün mutabık olduğumuzu gördük." dedi.

Türkiye ile V-4 ülkeleri arasındaki iş birliği her alanda geliştirilmeli

Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmeleri çerçevesinde kazan kazan anlayışıyla ekonomik iş birliği potansiyelini nasıl geliştirebileceklerini değerlendirdiklerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Kovid salgının ne zaman biteceği belli değil. Dolayısıyla Kovid-19 sonrasını beklemek yerine bu Kovid-19 şartlarında da hem günlük hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi hem de aramızdaki ekonomik iş birliği dahil her türlü iş birliğini nasıl güçlendirebileceğimizi ele almaya devam etmemiz lazım. Alternatif tedarik yolları dahil bölgesel ticaret ağlarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Macaristan ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu iş birliğini diğer V-4 ülkeleriyle de genişletmek istiyoruz."

V-4 ülkelerine Türkiye-AB ilişkilerine verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu,"İyi bir Türkiye-AB iş birliği gerek Batı Balkanlar'da gerek bölgemizde, Avrupa ve ötesinde son derece elzemdir. Hele karşı karşıya kaldığımız birçok sorun çerçevesinde bunun önemi daha da artmıştır. Türkiye olarak biz Avrupa'nın tamamıyla ve Avrupa kurumlarıyla daha iyi bir iş birliği içinde olmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Kaçak göçle mücadelede Türkiye ve Macaristan'dan iş birliği

Türkiye'nin AB ile yaptığı göçmen mutabakatının yeterli olup olmadığı ve Vişegrad ülkelerinin göçmenler konusunda Türkiye ile olası iş birliği adımlarına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, kaçak göçle mücadelede müttefiklerle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, kısa bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Budapeşte'de muhatabıyla bu konuda mutabakat zaptı imzaladığını hatırlatarak, "Bu bölgede kaçak göçle, aynı şekilde uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadelede iş birliği yapmak için biz Türkiye'de Macar polislerini ağırlayacağız. Bu bölgede de Türk polisleri olacak. Bu iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi de gösteriyor." diye konuştu.

Aynı iş birliğini Sırbistan ile de yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Orada da polislerimiz var. Burada polislerimizin görev yaptığı yerde belki bir konsolosluk şubesi de açabiliriz ki oradaki çalışmalara bu bakımdan da destek olalım. Biz bu iş birliğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Türkiye ve Polonya ilişkileri "mükemmel"

Çavuşoğlu, Türkiye ile Polonya ilişkilerini de "mükemmel" olarak nitelendirdiklerini belirterek, 2014'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yılını kutladıklarını anımsattı.

Polonya'nın işgalini hiçbir zaman tanımadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama bugün birçok alanda ilişkilerimizi bu mükemmel siyasi ilişkiler üzerinde geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayisi alanındaki iş birliği de buna dahil. Diğer taraftan NATO içinde de dayanışmamız her geçen gün daha da gelişiyor, gerek ikili düzeyde, gerekse Türkiye-Polonya-Romanya üçlü formatında. Türkiye'nin Polonya'daki üsse F-16'larını Polonya ve Baltık ülkeleriyle dayanışmamızın göstergesi olarak gönderdiğimizi ve şu anda orda konuşlandığını da hatırlatmak isterim."

Çavuşoğlu, diğer taraftan Türk Akımı 1 ve Türk Akımı 2 projeleriyle bu bölgedeki ülkelere doğal gaz ulaştırdıklarını, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve diğer projelerle de Azerbaycan'dan gelen doğal gazı Avrupalı müttefiklere ulaştırdıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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