Budapeşte'de Bir Kafenin Tüm Çalışanları Robotlar
13 dakika önce
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Enjoy Budapest Cafe, müşterilerine artık robotlarla hizmet veriyor.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Enjoy Budapest Cafe, müşterilerine artık robotlarla hizmet veriyor
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:58
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