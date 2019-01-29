Son Dakika Haberleri: Budapeşte'de Bir Kafenin Tüm Çalışanları Robotlar

Budapeşte'de Bir Kafenin Tüm Çalışanları Robotlar

13 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Enjoy Budapest Cafe, müşterilerine artık robotlarla hizmet veriyor.

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Enjoy Budapest Cafe, müşterilerine artık robotlarla hizmet veriyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:58 

Macaristan, Dünya
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