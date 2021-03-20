Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi

20.03.2021 20:27
Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı ile Ankara'ya getirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı ile Ankara'ya getirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan ve durumu ciddileşen Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı,'ya Türkiye sahip çıktı. Sağlık Bakanlığı, Kayserili iş adamının tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için Macaristan'a uçak ambulans gönderdi. Budapeşte'den teslim alınan iş adamı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Covid-19'a yakalanan iş adamının yakınları, "Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan Allar binlerce kez razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diye dua etti. - KAYSERİ

Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Macaristan, İş Adamı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


Son Dakika

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi Bayern Münih, Loris Karius'u kadrosuna katmaya çok yakın Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgar düşürmüş İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı         
21:53
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat         
21:26
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi         
20:12
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 22:01:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei