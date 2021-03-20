Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
20.03.2021 20:27
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı ile Ankara'ya getirildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı ile Ankara'ya getirildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan ve durumu ciddileşen Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı,'ya Türkiye sahip çıktı. Sağlık Bakanlığı, Kayserili iş adamının tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için Macaristan'a uçak ambulans gönderdi. Budapeşte'den teslim alınan iş adamı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.
Covid-19'a yakalanan iş adamının yakınları, "Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan Allar binlerce kez razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diye dua etti. - KAYSERİ
Son Dakika Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi Bayern Münih, Loris Karius'u kadrosuna katmaya çok yakın Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgar düşürmüş İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir