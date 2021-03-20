Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı ile Ankara'ya getirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan ve durumu ciddileşen Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı,'ya Türkiye sahip çıktı. Sağlık Bakanlığı, Kayserili iş adamının tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için Macaristan'a uçak ambulans gönderdi. Budapeşte'den teslim alınan iş adamı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Covid-19'a yakalanan iş adamının yakınları, "Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan Allar binlerce kez razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diye dua etti. - KAYSERİ