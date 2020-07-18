Budapeşte'de Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Budapeşte'de Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırıları protesto edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırıları protesto edildi.

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Azeriler, Türk ve Macar vatandaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişilik grup, Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda Ermenistan'ı protesto etti.

Ellerinde Azerbaycan, Türkiye ve Macaristan bayrağı taşıyan göstericiler, açtıkları pankartlarla Ermenistan'ı protesto ederken, Azerbaycan'a destek sloganları attı.

Gösterilere, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Macaristan yöneticileri, Macaristan İslam Cemiyeti, Macaristan'daki Türk ve Azeri sivil toplum örgütlerinin üyeleri de katıldı. Eylemin organizasyonunu yapan Macaristan-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Ramiz Amirli yaptığı açıklamada, hain saldırıyla Azeri askerlerini şehit eden Ermenistan'ı protesto etmek amacıyla toplandıklarını ifade ederek Azerbaycan'a destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi. Amirli, Karabağ yeniden Azerbaycan topraklarına katılana kadar mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

UID Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu ise, kardeş Azerbaycan devletine yapılan her türlü saldırının Türkiye'ye yapılmış kabul ettiklerini belirterek, "Türkiye devleti Azerbaycan devletine desteğini her platformda açıkça veriyor. Bizlerde yurt dışında yaşayan Türk sivil toplum örgütleri ve Türk vatandaşları olarak Azeri kardeşlerimize desteğimiz tam olacaktır. Ermenistan'ın hain saldırılarının sonucuna katlanacak" diye konuştu.

(Mehmet Başaran/İHA)

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:31 Kaynak: İHA

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