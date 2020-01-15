Budapeşte'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı - Son Dakika
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Budapeşte'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

58 dakika önce

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Okçular Vakfı ile birlikte yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu Budapeşte'de tanıtıldı.

Budapeşte'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Okçular Vakfı ile birlikte yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu Budapeşte'de tanıtıldı.

Etkinlikte, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Macar asıllı Viktoria Angel, geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımını yaptı ve katılımcılara Türk okçuluğu eğitimi verdi.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin Türk dilini ve kültürünü Macarlara tanıttığını, bu kapsamda da Türk okçuluğunun tanıtım programının düzenlendiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Abdikoğlu, YEE'de okçuluk eğitimi alan kursiyerlerin Macaristan'ın en büyük kültür festivallerinden olan ve binlerce kişinin ilgi gösterdiği Tatai Patara'ya katılarak Türk okçuluğunu tanıtacağını da aktardı.

Okçular Tekkesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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