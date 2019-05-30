Son Dakika Haberleri: Budapeşte'de gemi devrildi: Yedi ölü, çok sayıda kayıp
BBC
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Budapeşte'de gemi devrildi: Yedi ölü, çok sayıda kayıp

15 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna nehrinde bir geminin devrilmesi sonucu en az yedi kişi öldü, 19 kişi kayboldu.

Budapeşte'de gemi devrildi: Yedi ölü, çok sayıda kayıp, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna nehrinde bir geminin devrilmesi sonucu en az yedi kişi öldü, 19 kişi kayboldu.

Devlet ajansının yayınladığı habere göre gemide çoğu Güney Kore'den gelen 33 kişi vardı.

MTI ajansı, geminin başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra devrildiğini duyurdu.

Olay Çarşamba akşamı yerel saatle 22.00'de meydana geldi.

Turistlerin popüler ziyaret yerlerinden olan Tuna nehri, yoğun yağışlar nedeniyle son dönemde güçlü akıntılara sahipti.

Denizkızı anlamına gelen Hableany adlı geminin iki katlı olduğu ve 45 kişilik kapasitesinin bulunduğu belirtiliyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 19 vatandaşlarının kayıp olduğunu ve Macaristan'a bir ekip göndermeyi planladıklarını duyurdu.

Kayıpları bulma ve kurtarma çalışmaları Perşembe günün erken saatlerinde de devam etti.

Kurtarma ekipleri zaman ilerledikçe nehre düşenlerin akıntılar nedeniyle daha uzaklara taşınacağı ve bu yüzden hayatta kalma şanslarının azalacağı uyarısında bulunuyor.

Reuters ajansı, Tuna nehrinde Budapeşte'nin güneyindeki tüm gemi trafiğinin de arama kurtarma çalışmaları nedeniyle durdurulduğunu yazdı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:39 
Macaristan, Dünya
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