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Budapeşte'de hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Budapeşte'de hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı

23.01.2022 12:54
Budapeşte'de hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Budapeşte'deki bir hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Budapeşte'deki bir hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan bir hastanede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yangında bir kişinin hayatını kaybettiği ve dumandan etkilenen 2 kişinin ise tedavi altında olduğu belirtildi.

Yangının zemin katta bulunan 5 metrekarelik bir alanda başladığını ifade eden acil servis sözcüsü Mate Kisdi, alevlerin daha sonra bir odaya sıçradığını söyledi. Kisdi ayrıca, itfaiye ekiplerinin 56 hastayı güvenli alanlara götürdüğünü belirtti. - BUDAPEŞTE

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Macaristan, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Budapeşte'de hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Budapeşte'de hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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