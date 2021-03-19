Budapeşte'de milli güreşçilerden 2 kota - Son Dakika

Budapeşte'de milli güreşçilerden 2 kota

19.03.2021 00:19
Budapeşte'de milli güreşçilerden 2 kota, System.String[]

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvası'nda Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz rakiplerini yenerek finale yükseldiler.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvası'nda Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz rakiplerini yenerek finale yükseldiler. Böylelikle iki güreşçimizde Tokyo vizesini aldı.

86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen ilk turda Ermeni rakibi Hovhannes Mkhitaryan'ı (6-0) çeyrek finalde Azerbaycanlı Abubakr Abakarov'u (4-4)'ten son puan avantajıyla yenerek yarı finale yükseldi. Göçen,

Dünya ikincisi Dağıstan asıllı Slovak Boris Makoev'i müthiş bir mücadele sonunda (16-6) sayı tuşuyla yenerek

finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

Ülkemizi 97 kiloda temsil eden Süleyman Karadeniz ise ilk turda Macar rakibi Andras Korcsog'u (5-2), çeyrek finalde olimpiyat üçüncüsü, Avrupa ikincisi Romen Albert Saritov'u (5-3) yendi.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Alman Sven Thiele'yi (2-1) mağlup ederek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları kotası alan diğer güreşçi oldu.

Dünya Şampiyonası'nda Taha Akgül ve Süleyman Atlı, Tokyo Kotası kazanmıştı. Grekoromende de

Rıza Kayaalp ve Cenk İldem de Tokyo vizesi almıştı.

Böylece şimdiye kadar 6 milli güreşçi Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmış oldu.

65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk turda Makedon rakibi Elmedin Sejfulau'yu (9-4) yendi. Çeyrek finalde Dünya şampiyonu Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e yenildi. Azerbaycanlı finale yükseldiği için repesajda İngiliz rakibi Antony Ramm ile karşılaşacak. Rakibini yenerse üçüncülük için Moldovalı Sacultan ile karşılaşacak.

74 kiloda Soner Demirtaş, 2. turda Avrupa şampiyonu Belarus M.Khadzimuhamedov'a çekişmeli geçen müsabakada (8-7) yenildi. Güreşçimiz Tokyo Olimpiyatları için Sofya'daki Kalifikasyon müsabakalarında şansını deneyecek.

Öte yandan kadın güreşçiler yarın minderde boy gösterecek. - İSTANBUL

Macaristan, Karadeniz, Ermeni, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Budapeşte'de milli güreşçilerden 2 kota - Son Dakika Spor


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