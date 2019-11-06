Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım

Gergely Karacsony, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban'ın adayını yenerek on yıldır devam eden bir sürece son verdi. Macaristan muhalefetinin ortak adayı Karacsony seçim kampanyasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.