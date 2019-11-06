Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım
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Gergely Karacsony, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban'ın adayını yenerek on yıldır devam eden bir sürece son verdi.
Gergely Karacsony, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban'ın adayını yenerek on yıldır devam eden bir sürece son verdi. Macaristan muhalefetinin ortak adayı Karacsony seçim kampanyasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:51
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