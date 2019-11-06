Son Dakika Haberleri: Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım
Son Dakika Dünya Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım

Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım

6 saat önce

Gergely Karacsony, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban'ın adayını yenerek on yıldır devam eden bir sürece son verdi.

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Gergely Karacsony, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban'ın adayını yenerek on yıldır devam eden bir sürece son verdi. Macaristan muhalefetinin ortak adayı Karacsony seçim kampanyasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.

Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım

Ekrem İmamoğlu, Viktor Orban, Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:51 
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