Son Dakika Haberleri: Budapeşte İtfaiyesinin Kedi Kurtarma Operasyonu

Budapeşte İtfaiyesinin Kedi Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de itfaiye servisi, 10 metre derinlikteki çukura düşen ve yukarı çıkamayan bir kediyi uzun bir operasyonun ardından kurtarmayı başardı.

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de itfaiye servisi, 10 metre derinlikteki çukura düşen ve yukarı çıkamayan bir kediyi uzun bir operasyonun ardından kurtarmayı başardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:08 

İtfaiye, Macaristan, Dünya
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