Budapeşte İtfaiyesinin Kedi Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de itfaiye servisi, 10 metre derinlikteki çukura düşen ve yukarı çıkamayan bir kediyi uzun bir operasyonun ardından kurtarmayı başardı.
Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de itfaiye servisi, 10 metre derinlikteki çukura düşen ve yukarı çıkamayan bir kediyi uzun bir operasyonun ardından kurtarmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:08
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